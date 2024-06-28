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خبير: الانتخابات الأمريكية لن تعيق عمليات «نتنياهو» في غزة

كتب:

شريف سليمان
09:58 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
مناظرة ترامب وبايدن

مناظرة ترامب وبايدن

قال الداه يعقوب، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الرابح الوحيد من المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد الدعم الذي قدم من كلا المرشحين، حيث قال «ترامب» إنه يجب أن تترك إسرائيل تفعل ما تريد في غزة، وحاول «بايدن» أن يراوغ ويقول إن المسؤولية تقع على حماس، وبأنه يجب العمل مع تل أبيب من أجل القضاء على الحركة.

«نتنياهو» سيزداد غطرسة

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «نتنياهو» سيزداد غطرسة وسيواصل مزيدا من العمليات التي يقوم بها حاليا بعد أن وجد هذا الدعم الكبير للغاية، لذلك يبدو بأن الانتخابات الأمريكية لن تعيق رئيس الوزراء الإسرائيلي عما يقوم به من عمليات في غزة، في ظل ضعف الإدارة الديمقراطية التي تسابق الوقت والزمن بعد نهاية المناظرة وخروج «بايدن» فاشلا منها.

وأشار إلى أن «ترامب» أعلن عن نواياه اليوم، بالوقوف مع إسرائيل، مردفا: «نحن نعلم الفاتورة التي دفعها العالم العربي مع ترامب في ولايته الأولى، عندما نقل السفارة، وكان دعمه دائما للدولة العبرية، وبالتالي بايدن يحاول التعويل على الجمهور العربي».

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بقلم شريف سليمان