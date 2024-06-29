ابنة ممدوح عبدالعليم تحصل على الماجستير.. ووالدتها توجه لها رسالة مؤثرة

هنأت الإعلامية شافكي المنيري ابنتها «هنا» من الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، على إنهاء دراستها، والحصول على درجة الماجستير في المملكة المتحدة، وذلك خلال تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «مشوار تعليم حلو بين التخرج والماجستير في سن صغيره جدا.. مجهود أنها تضع كل أحزانها من فقدان أعز ما تملك ونملك ممدوح عبد العليم».

وأضافت شافكي المنيري، «هنا كان قراري أن أشجعها أنها تنجح وتتفوق وده أحلى شيء تحققه لاسم ممدوح عبد العليم، كما تمنى لها في سن صغيرة تكمل دراستها كلها قبل حتى 23 عاما من عمرها».

شافكي المنيري تهنيء ابنتها بالنجاح: كملتي مشوارك رغم الظروف الصعبة ورفعتي راسنا

وأرفقت شافكي المنيري صورا لابنتها هنا أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن، معلقة: «صور أصرت أن تاخذها هنا في لندن بصحبة أخي العظيم عمرو المنيري الذي يعد أبًا ثانيًا لـ هنا وسندًا كبيرًا لنا، الصور كانت أمام تمثال أبو الهول على جسر نهر التايمز هناك».

وتابعت: «فخورة بكي يا هنا وسعيدة أنك تكملي الان مشوارك العملي بمجهودك وعلمك رغم كل الظروف الصعبة والصعبة جدا حاولت وقدرت وصمدت ورفعت راسنا وأصبحت هنا مسجلة ايضا كا واحدة من أهم خريجي جامعة Brunel University London وFalmouth University».