شافكي المنيري تعتذر عن برنامج «التاسعة» الليلة لظروف صحية

اعتذرت المذيعة شافكي المنيري، عن الظهور مساء اليوم على شاشة التليفزيون المصري في برنامج التاسعة، وذلك بسبب ظرف صحي طارئ تعرضت له خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشارت شافكي المنيري، إلى أن عدم ظهورها مساء اليوم من خلال برنامج التاسعة، جاء بسبب إصابتها بإنفلونزا شديدة، الأمر الذي ترتب عليه بعض الأعراض شديدة الصعوبة، بخلاف الأزمة الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة على يد الاحتلال الاسرائيلي.

الحالة الصحية للمذيعة شافكي المنيري

وكتبت شافكي المنيري، عبر حسابها بـ«فيسبوك» قائلة: «أعتذر عن عدم تقديمي برنامج التاسعة اليوم، للأسف دور برد يتمكن مني، وعكة صحية سخيفة».

برنامج التاسعة يعرض على شاشة التليفزيون المصري

وأشارت إلى أنها تعاني من بعض الأعراض منها الصداع، التهاب في الحلق، مضيفة بقولها: حالة نفسية متأثرة بالأحداث، الحمد لله خارج الخدمة، خلي بالكم من تغيرات الجو.