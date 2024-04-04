شافكي المنيري: «شهر رمضان وش الخير عليّ تعرفت فيه على ممدوح عبدالعليم»

كشفت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان ممدوح عبد العليم، تفاصيل جديدة عن بداية حياتهما، لافتة إلى أنها ارتبطت بالفنان الراحل قبل رمضان بشهرين، وقت انشغاله بالعمل في مسلسل جديد، لكنها تعرفت عليه بعد مسلسل «الحلمية» الجزء الخامس.

شافكي المنيري: عاش هنا ممدوح عبدالعليم

وأضافت «المنيري»، خلال حوارها ببرنامج «عاش هنا»، المذاع على «شعبي إف إم»، وتقدمه المذيعة هاجر جميل، أن العلاقة بينهما تطورت عند حضور الفنان الراحل برنامجها الذي كان يٌبرز الشخصيات البارزة في دراما رمضان، مٌضيفة أنهما استمرا في التعايش في شارع منطقة الدقي، ولم يخرجا من هذا المنزل، مضيفة أن هيئة التنسيق الحضاري: «عاملين لوحة مكتوب عليها باللون الذهبي عاش هنا ممدوح عبدالعليم».

واستكملت: «شهر رمضان كان وجه الخير عليّ فقد تعرفت فيه على ممدوح، ومنزلنا كان مثل أي بيت عائلة مصرية، ولما تزوجنا لم يكن المنزل مفروشا بالكامل، بل النصف فقط والباقي لم يكن كذلك، ولكن كنا في غاية السعادة، كنا نلعب كرة القدم في المنزل، ونستغل المساحات الفارغة لتقضية وقت الفراغ».

وتابعت: « كانت وجبة الفطار أهم وجبة بالنسبة لنا، وكان أصدقاؤنا يمرون علينا، ويقضون معنا بعض الوقت، وكانت الدقي مثل وسط البلد».