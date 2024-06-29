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«الإنتاج الثقافي» يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بساحة الهناجر غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
04:29 م | السبت 29 يونيو 2024
الفنانة آية عبد الله

الفنانة آية عبد الله

يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا في التاسعة مساء غد الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو. 

حفلة الإنتاج الثقافي بـ30 يونيو

تحيي الحفل الفنانة آية عبد الله، إحدى الفائزات في الدورات السابقة بمسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، والتى ينظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي سنويا، حيث تشدو الفنانة بمصاحبة فرقتها الموسيقية بباقة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، والدعوة عامة للجميع.

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافي، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية في الأعياد والمناسبات الوطنية، مثل ذكرى «نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة 30 يونيو وثورة 23 يوليو»، وغيرها من المناسبات الوطنية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي