«الإنتاج الثقافي» ينظم حفلا لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة «أنا المصري» الاثنين

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا لإعلان أسماء الفائزين بمسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة، يوم الاثنين المقبل على المسرح القومي.

الاهتمام بالمواهب الشبابية

وأكد المخرج خالد جلال أن وزارة الثقافة تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواهب الشبابية في مختلف المجالات، وتأتي مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لتسهم في حرص وزارة الثقافة على اكتشاف المبدعين والعمل على صقل مواهبهم.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك.

النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة

ويتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.