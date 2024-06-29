من كومبارس مع المشاهير لكاتب ومنتج محترف.. محمد يوسف: «لازم أحقق حلمي»

في عالم الفن، حيث تلتقي الأحلام بالواقع، وتتشابك الدروب بين النجاح والفشل، تبرز أحيانًا قصص نجاح استثنائية وملهمة، ومن بين هذه القصص تلمع قصة شاب مصري بدأ مسيرته كومبارس في العديد من الأعمال الناجحة بجانب المشاهير، لكنه بفضل شغفه وإصراره نجح في أن يصبح كاتبًا ومنتجًا له فيلم بمواصفات الأفلام العالمية، والذي بتميزه حجز دوره في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

من خلف الكواليس إلى الاحتراف

محمد يوسف، ابن منطقة المهندسين بالقاهرة، ذو الـ28 عاما، بدأ رحلته منذ طفولته، عبر تقليد الفنانين وكتابة سيناريوهات وهو في المرحلة الابتدائية، ما جعل مَن حوله يلتفتون لموهبته الاستثنائية محاولين إبرازها: «مكنتش فاهم يعني إيه تمثيل، بس كنت بشوف الممثلين بيعملوا كدا، وكنت بكتب في كشكولي الكلام اللي بلاقيني حاسس بيه، فالميس تشوفه تلاقيه أغنية، كانت بتستغرب إني كاتب ده وتقولي ده القافية مظبوطة والكلام متناغم أنت أكيد خدته من حد».

بعد سنوات من العمل خلف الكواليس شارك فيها في فيلم البدلة، ومسلسل فوق السحاب، ومسلسل حكايات بنات، بالإضافة للعديد من البرامج والإعلانات، كون محمد مع الوقت خبرة احترافية في عالم التمثيل والكتابة والإنتاج، إذ لم يكن يرى نفسه مجرد كومبارس، أو ممثل عابر، بل كان يرى في كل دور بسيط فرصة للتعلم والتقدم نحو حلمه الأكبر، وقد وجد ذاته في ظل الإصرار على النجاح حين بدأ بكتابة أعماله لذاته: «كنت بروح في مسرح الأوبرا وكانوا شايفين إن أنا موهوب، فكنت بروح سد خانة مكان حد، واشتغلت كومبارس في حتت كتير، لكن لقيت إن ده كله مش هيوصلني لحاجة، فقررت أمشي ورا حلمي وأعمل حاجة جديدة غير تقليدية في عالم السينما».

فيلم بوجوه جديدة وخطة عالمية

«ليل مش فايت»، فيلم استثنائي بمواصفات الأفلام العالمية، مع اتباع التقاليد المصرية التي لا تخل بالاحترام العام للثقافة العربية، يعكس صراع الأحلام ضد الواقع، ويجمع طاقم عمل من الوجوه الجديدة للظهور لأول مرة في عالم السينما، وسط مزيج من المشاعر والأحداث التي لا تمنح البطولة المطلقة لشخص بعينه، بل يتشارك الطاقم بأكمله فيها، بفضل جودة الإنتاج والقصة الملهمة، نجح الفيلم في اقتناص مكان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن ثم يخرج للعرض في السينمات المصرية: «دايمًا بيقولوا عندنا مشكلة في الكتابة وده شيء طبيعي عشان مفيش اكتشافات ومفيش فرصة للشباب هما معتمدين على ناس خلصوا المحتوى اللي عندهم، وبعد ما كونت الخبرات اللي محتاجها قررت إني هعمل فيلم متعرضش قبل كدا زيه عالميًا أو محليًا، وأصريت أطلع معايا جيل كامل من الوجوه الجديدة لأني عارف مدى صعوبة الفرصة دي والمرمطة اللي بنشوفها عشان نوصل».