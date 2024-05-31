الفنانة مي نور الشريف لـ«الوطن»: لم أعتزل التمثيل وسأعود قريبا

كشفت الفنانة مي نور الشريف أسباب ابتعادها عن التمثيل لسنوات طويلة، وعدم حضورها عديد من الحفلات الفنية، مؤكدة أنّ ابتعادها عن الأضواء ليس اعتزالًا للتمثيل لكنها تأخذ قسطًا من الراحة.

مي نور الشريف تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

وأوضحت الفنانة مي نور الشريف لـ«الوطن»، أنها تستعد للعودة للتمثيل مرة أخرى، بعمل فني جديد لكنها لا زالت في مرحلة دراسة الورق، لافتة إلى أن لديها أنشطة أخرى تمارسها، إلى جانب حبها بأن تكون بجوار والدتها الفنانة بوسي، وخالتها الفنانة المعتزلة نور.

وأضافت أنها في الفترة الماضية، ركزت على صحتها والاهتمام بنفسها، وهو ما جعلها تخسر جزءًا كبيرًا من وزنها، مشيرة إلى أنها تلقت عديدًا من ردود الفعل الإيجابية، التي تشيد بجمالها ورشاقتها.

آخر أعمال مي نور الشريف

وشاركت «مي» في عدة أعمال فنية ما بين السينما والدراما، إضافة إلى أعمال مع والدها الراحل نور الشريف التي تركت بصمة قوية مع الجمهور كان آخرها مسلسل عرفة البحر الذي عُرض على شاشة قناة الحياة عام 2012، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم دلال عبدالعزيز، هالة صدقي، أحمد بدير، أحمد داود، ومن إخراج أحمد مدحت.