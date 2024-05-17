ناقد فني: إسهامات عادل إمام في التمثيل تضاهي أم كلثوم بالغناء

قال الناقد الفني محمد مسعود، إنّ الفنان عادل في عقل وقلب ووجدان كل مصري، وهو موجود في كل بيت مصري بإيفيه من مسرحية أو موقف من فيلم أو مشهد من مسلسل.

عادل إمام حالة فنية غير مسبوقة

وأضاف مسعود خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن عادل إمام حقق ما لم يحققه أحد من أبناء جيله على مرّ العصور، وهو حالة فنية غير مسبوقة في تاريخ الفن المصري.

وتابع: «إسهامات عادل إمام في الفن والتمثيل تضاهي إسهامات ام كلثوم في الغناء، فهو رأس حربة قوة مصر الناعمة، ومن حقنا أن نفخر بعادل إمام والفن المصري ونقول له كل سنة وهو طيب».

الزعيم يستحوذ على قلوب المشاهدين

واصل: «الله وضع في عادل إمام قبولا كبيرا، مجرد رؤيته تجعلنا نضحك وهو يتمتع بذكاء شديد ويتطلع إلى المستقبل ويحاول أن يستكشفه، واستطاع أن يستحوذ على عين وقلب المشاهدين في عصر شهد تألق كبار النجوم مثل فؤاد المهندس ومحمد عوض وذلك على مستوى المسرح، وأحمد زكي وفريد شوقي ونور الشريف في السينما، وإلى هذا اليوم ما زال يتمتع ببريقه رغم أنه ابتعد عن السينما منذ 14 سنة».