«حياة كريمة» تدعم شابا رياديا.. وتساعده على استكمال مشروعه

أعلنت مؤسسة حياة كريمة دعمها الكامل للشاب الريادي محمد طارق محمد عبد الرحيم، من محافظة الغربية، صاحب مشروع عربة الشاي والقهوة المتنقلة، الذي واجه مؤخرًا تحديات أدت إلى سحب عربته، وتصدره قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استقباله اليوم في المؤسسة، بحضور أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة في شهر رمضان الكريم.

وقدمت المؤسسة الدعم المالي اللازم للشاب محمد طارق محمد عبد الرحيم، ليتمكن من استكمال مشروعه وتطويره، إيمانا منها بأهمية دعم الشباب الريادي، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم.

كما ستوفر له المؤسسة الرعاية والتوجيه اللازمين، لضمان نجاح مشروعه واستدامته.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مؤسسة حياة كريمة بثينة مصطفى: «نحن في مؤسسة حياة كريمة نؤمن بأن الشباب هم قادة المستقبل، ونسعى دائمًا إلى دعمهم وتمكينهم، من تحقيق طموحاتهم، وإن قصة الشاب محمد طارق قصة ملهمة عن الإصرار والعزيمة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلته نحو النجاح».

وأضافت: أن دعمنا للشاب محمد طارق، ليس مجرد دعما ماليا، بل استثمار في مستقبل هذا الشاب الواعد ومستقبل مجتمعنا ككل، ونحن على ثقة بأن مشروعه سينجح، وسيكون نموذجا يحتذى به للشباب الريادي في جميع أنحاء مصر.

وأعرب الشاب محمد طارق عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها السخي، مؤكدًا أن هذا الدعم سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه، مضيفا: «أنا ممتن جدًا لمؤسسة حياة كريمة على وقوفها بجانبي في هذه المحنة، إن دعمهم لي أكبر دليل على أن هناك من يهتم بأحلام الشباب، ويسعى إلى تحقيقها».

وأضاف: «أعد مؤسسة حياة كريمة وكل من دعمني، بأنني سأعمل بكل جهدي لتحقيق النجاح في مشروعي، وأن أكون عند حسن ظنهم بي».

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قید 902.

وتمتلك المؤسسة 27 مقرا في كل محافظات الجمهورية، بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية، وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية.

كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي، بجانب المواطنين الأشد احتياجا، في أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعيها المنتشرين في جميع المحافظات.