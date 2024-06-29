خريطة قوافل «حياة كريمة» الطبية في يوليو.. 7 قرى بالبحر الأحمر

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحال المواطن المصري الأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الحياتية المتنوعة مجانًا، إذ تنشئ العديد من المشاريع الجديدة، وتطلق مبادرات عدة تعمل على تحسين حال المواطن.

قوافل حياة كريمة الطبية

وفي إطار حرص المبادرة الرئاسية على تحسين أحوال المواطن المصري الأكثر احتياجًا، نال القطاع الطبي اهتمامًا خاصًا، إذ تطلق «حياة كريمة» قوافل طبية بشكل دوري في القرى والمحافظات المختلفة من أجل تقديم الخدمة الطبية المجانية لهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وخلال شهر يوليو المقبل، تنتشر قوافل المبادرة الرئاسية في قرى محافظة البحر الأحمر، تحديدًا من يوم 12 يوليو، وستبدأ القافلة بوحدة الأمل في القصير لمدة يومين، ثم تنتقل إلى قرى مرسى حميرة والخبر بالشلاتين لمدة يومين أيضًا، أي في يومي 14 و15 من الشهر ذاته، وبعد ذلك تتوجه إلى حلايب حيث ستستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يوليو، ثم تتوجه إلى قرية أبو رماد لتقضي هناك يومين، وهما يومي 18 و19 من نفس ذات الشهر.

ختام أعمال القوافل في البحر الأحمر

المسار يستمر بعد ذلك إلى مدينة مرسى علم، بالتحديد مركز طب الأسرة هناك، لتستمر الخدمات ليومي السبت والأحد 20 و21 يوليو، ومنها تتجه إلى قرية أم الحويطات بسفاجا في يومي 22 و23 يوليو، وتختتم قوافل حياة كريمة في محافظة البحر الأحمر خلال يوليو في يومي 24 و25، وتتواجد تحديدًا في وحدة الأمل بسفاجا.

ويشمل برنامج القافلة العلاجية، إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاجات والأشعة والتحاليل، إضافة إلى عقد ندوات توعوية مجانية مع إمكانية التحويل إلى المستشفيات عند الضرورة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.