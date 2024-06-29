توقيع الكشف على 1500 مريض في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة » بفاقوس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر الأشقم بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأشارت المديرية، خلال بيان لها، إلى أن ذلك القافلة نُظمت ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

«صحة الشرقية»: تنظيم القافلة الطبيبة على مدار يومين

وأوضحت «صحة الشرقية»، أن القافلة الطبيبة استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية، وهي الباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.

فحوصات معملية وكشف مبكر عن أمراض السكر والضغط

وبحسب البيان، أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1500 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.