معلومات صادمة عن بحر يبتلع الإسرائيليين.. ماذا فعلت سلطات الاحتلال؟

في أقل من شهرين فقط، ابتلع البحر الميت عشرات الإسرائيليين والمستوطنين، ليلقى العديد منهم مصرعهم، وآخرون في حالات حرجة، بينما تمكنت جبهات الإنقاذ من انتشال البعض منهم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بخصوص قدرة البحر الميت على ابتلاع الأشخاص، خاصة وهو بحر شديد الملوحة من الصعب الغرق فيه.

وخلال الساعات الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نبأ ابتلاع البحر الميت لإسرائيليين، وسط استمرار عمليات الإنقاذ، بحثًا عن مفقودين.

كما أعلنت فرق الإنقاذ انتشال 5 جثث مستوطنين إسرائيليين، وتواصل البحث عن مفقودين آخرين، بحسب موقع «والا» العبري، وذلك بعد شهر من واقعة غرق البعض أيضًا.

معلومات صادمة عن البحر الميت

ويرصد «الوطن» معلومات صادمة عن البحر الميت، وفقًا لموقع «science abc»، و«britannica» البريطاني..

- هو بحيرة شديدة الملوحة

- يحده الأردن من الشرق وفلسطين من الغرب، ومصدره هو نهر الأردن، ويصل تركيز الملح فيه لنحو 33.7%.

- شاطئ البحر الميت الشرقي تابع للأردن، والنصف الجنوبي من شاطئه الغربي ملك للاحتلال الإسرائيلي.

- يقع النصف الشمالي من الشاطئ الغربي داخل الضفة الغربية الفلسطينية.

- يخضع البحر الميت للاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.

- تصب مياهه في نهر الأردن.

- يتميز البحر الميت بكونه أدنى ارتفاع وهو أقل مسطح مائي على سطح الأرض.

- تعرض لظهور فجوات خلال السنوات الماضية، بعدما بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تحويل جزء كبير من تدفق نهر الأردن وزيادة استخدام مياه البحر نفسها للأغراض التجارية، حتى قلت ملوحته وأصبح يبتلع من فيه.

- بدأ منسوب مياه البحر الميت في الانخفاض، ما غيَّر من مظهره.

- وفقًا لطبيعة البحر الميت المالحة من الصعب أن يتعرض الأشخاص للغرق فيه.

- تراجعت فيه كميات المياه الداخلة للبحر بشكل حاد، ما أدى لانحسار سطحه.

- غرق فيه عشرات الإسرائيليين الشهر الماضي عقب حفل كبير على شواطئه.