التفاصيل الكاملة عن ابتلاع البحر الميت عشرات الإسرائيليين بعد حفل كبير

تعرض عشرات الإسرائيليين للغرق على شاطئ نافيه ميدبار بالبحر الميت خلال حفل أقيم بدون تصريح من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تم إنقاذ 6 أشخاص دون الكشف عن تفاصيل أخرى، ورغم أن الغرق أمر مستحيل في البحر الميت، فماذا فعلت الأمواج بالإسرائيليين؟

البحر الميت، الأكثر ملوحة بين بحار العالم، لذلك يطفو الإنسان فوق سطحه ولا يمكن أن يغرق، بسبب كثافته، حيث تدفع الأمواج الغريق ليطفو فوقها، لكن العوم في مياهه يجب أن يكون باحتياطات عالية، وهو ما لم يفعله الإسرائيليون.



حادثة البحر الميت

عدد المفقودين كبير جدا من المستوطنين الذين غرقوا في البحر الميت في حفل اقيم في شاطئ نيفي مسبار . pic.twitter.com/oQDSU9ywH5 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 1, 2024

خبير بيئي: شدة ملوحة البحر الميت السبب في تعرض الإسرائيليين للغرق قبل إنقاذهم

الدكتور أحمد فاروق، الخبير البيئي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن شدة ملوحة مياه البحر الميت كانت السبب في تعرض الإسرائيليين للغرق، التي تضرب في وجوههم وأعينهم وأفواههم، فلا يستطيعون بسببها الرؤية، كما تؤدي إلى الإغماء أو الغثيان، لكن من الصعب أن يغرق الإنسان في البحر الميت، بل يبقى طافيًا فوق سطحه، بحسب الخبير البيئي.

إنقاذ 6 أشخاص

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصادرة باللغة الإنجليزية، تم إنقاذ 6 أشخاص من البحر الميت خلال الليل بعد أن تلقت الشرطة تقارير عن اختفاء شخصين على الأقل من شاطئ نافيه ميدبار مساء أمس خلال حدث نظمه طلاب المدرسة الدينية، ورغم الحديث عن تواجد 2000 شخص خلال الحفل، لم تعلن السلطات الإسرائيلية أي تفاصيل بشأن ذلك أو أعداد الغارقين في الحادث، وأعلنت فقط عن عمليات الإنقاذ.

وجاءت الواقعة بسبب نزول العشرات إلى ماء البحر الميت في الليل، مما اضطر ماتان مراد، رئيس فريق إنقاذ مخطوطات البحر الميت التطوعي، إلى الخروج عقب الحادث مباشرة، وحذر من دخول البحر الميت ليلاً، بسبب الرياح الغربية القوية التي تجعل من الصعب العودة إلى الشاطئ، وملوحة المياه التي تؤدي إلى صعوبة الرؤية.

واستعانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمروحية في عمليات البحث عقب تلقي بلاغات عن اختفاء الأشخاص من شاطئ نافيه ميدبار في البحر الميت؛ إذ تم تأكيد انجرافهم على ما يبدو إلى البحر.