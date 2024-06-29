وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى فاقوس.. 50 سريرا جديدا بالعناية المركزة

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بالمستشفى، ورافقه مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية.

التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث مر على قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً بسرعة تحويل الحالات من الاستقبال للأقسام الداخلية التي تحتاج إلى استكمال الخدمة الطبية لها، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم وجود أي نواقص بها، كما تفقد قسم الأشعة وتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية.

الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير الأقسام الداخلية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الدور الثالث والرابع بالمستشفى، متابعاً الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير الأقسام الداخلية بالدور الثالث بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 ملايين جنيه دعم من ميزانية المديرية، وكذلك إنشاء عناية مركزة بالدور الرابع بقدرة استيعابية أكثر من 50 سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى 11 مليون جنيه.

كما راجع خطوط السير والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، موجهاً مقاول كل مشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال، لتجهيز وتشغيل هذه الأقسام الطبية لصالح المرضى والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس.

وفي نهاية الزيارة عقد «مسعود» اجتماعاً مع إدارة المستشفى، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير الإدارة الهندسية، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، كما ناقش خطة التطوير الجارية بالمستشفى، وأكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الموضوع من قِبل الإدارة الهندسية بالمديرية بالتنسيق مع المستشفى للانتهاء من أعمال الكهرباء وشبكة الغازات والأرضيات بالدور الرابع، وذلك في غضون أسبوع.