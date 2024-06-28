6 معلومات عن سلالة كورونا الجديدة بعد تحذير «الصحة العالمية».. بها 30 طفرة

ناقوس خطر جديد يهدد العالم، حذرت منه منظمة الصحة العالمية بعد انتشار سلالة جديدة تحت اسم «kp.2» والتي تعد أحد فروع «jn.1» من متحورات كورونا الذي انتشر مؤخرًا وبث حالة من القلق، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عن هذه السلالة الجديدة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية في التقرير التالي..

6 معلومات عن سلالة KP.2 بعد انتشارها في أمريكا

أشارت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أنه في الآونة الأخيرة ظهرت سلالة جديدة من متحورات «كورونا»، والذي نتج عنها العديد من من المتحورات، منها KP.1.1، KP.2، وKP.3، والتي كانت المسئولة عن ظهور 40% من حالات الإصابة بكوفيد 19 في المملكة المتحدة خلال شهر أبريل الماضي.

وتعمل سلالة KP.2 بدورها في زيادة كبيرة في عدد الحالات خاصة في فصل الربيع، بينما سلالة KP.3 تسهم في زيادة الإصابات مع بداية فصل الصيف، الأمر الذي يدفع إلى مراقبة كافة البيانات المتعلقة بالمتحورات، لتجنب انتشارها عالميًا لتفادي مدى خطورتها، إلى جانب استمرار فعالية اللقاحات التي تعمل على الوقاية من الإصابة بهذه المتحورات على المدى البعيد.

إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرًا، كشفت وفقًا لموقع «newsmedical life sciences»، بعض المعلومات الواردة عن سلالة KP.2 ويمكن تناولها فيما يلي: