محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من وزارة الصحة: «نجحنا في أكبر اختبار»

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ولجنة من هيئة التأمين الصحي الشامل، في حضور الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجي والمهندس محمد سعيد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية الصحة.

طفرة طبية كبيرة بشمال سيناء

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن القطاع الصحي في المحافظة يشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث جرى افتتاح تطوير وإنشاء جديد لعدد من المشروعات في ذلك القطاع الهام والحيوي في مختلف مدن المحافظة، موجهًا الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على الدعم المتواصل لشمال سيناء.

المؤسسة الطبية نجحت في الأختبار

وأشار المحافظ إلى أن المؤسسات الطبية والصحية ومرفق الإسعاف بشمال سيناء نجحوا في أكبر اختبار خلال الفترة الماضية، وهو استقبال وعلاج الاشقاء الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة وإجراء العمليات الجراحية المتنوعة، بجانب تخزين الأدوية التي تصل للمحافظة لصالح قطاع غزة في المخزن الاستراتيجي للأدوية بمدينة العريش.

تطوير الوحدات الصحية على مستوى المحافظة

وأعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية عن تطوير وحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة تمهيدًا لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير عدد من المستشفيات واعتماد مستشفيات شمال سيناء بجودة المنشآت الصحية، وإنشاء مستشفى الشيخ زويد الجديدة، وتوسعة مستشفى بئر العبد التخصصي، واستكمال تطوير مستشفى العريش العام، وتطوير مستشفى الطوارئ برمانة وبغداد بوسط سيناء.

وكان وفد وزارة الصحة قد استهل زيارته للمحافظة بتفقد مستشفى إصابات وطوارئ رمانة ببئر العبد، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال بدعم من الشركة الوطنية ، بجانب زيارة مستشفى بئر العبد النموذجي بحضور الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى، تمهيدا لدخول المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.