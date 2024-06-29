لطيفة تطرح أغنية نويت أعانده بتوقع كاظم الساهر

طرحت المطربة لطيفة، خامس أغنيات ألبومها الجديد «مفيش ممنوع» بعنوان «نويت أعانده»، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية نويت أعانده

أغنية نويت أعانده للمطربة لطيفة من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع إبراهيم الراديو.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

«‎نويت أعاندة ومهما يتقل مش هسأل.. ‎نويت أعاندة ‎ولما يسأل أنا هتقل وأزيد في عنده.. ‎نويت أعاندة ‎سنين ملوعنى في حبة وكأني عزول.. ‎واحترت بين طبعه وقلبه وبعيش مشغول.. ‎بيسوق دلالة علشان جماله ‎ولا عمره فرحني بحبي.. ‎ولما فاض بي ‎نويت نويت نويت أعانده».

تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد مفيش ممنوع

الجدير بالذكر أن المطربة لطيفة حققت بألبوم مفيش ممنوع خلال 5 أيام فقط، ما يزيد على 9 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدرت التريند في مصر وعدد من الدول العربية خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل حصد الإشادات والمشاهدات يوميا، بالتزامن مع طرح الأغاني بطريقة الفيديو كليب، بعدما طرحت الألبوم كاملا عبر منصات الموسيقى.