لطيفة تطرح «مفيش ممنوع».. وتتصدر تريند «X» بأغنية يا ليالي (فيديو)

طرحت المطربة لطيفة، ثاني كليبات ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، إذ كتب كلماتها نادر عبد الله، من ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، من إخراج وليد ناصيف، وجرى تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.

وكانت لطيفة طرحت أمس، الألبوم كاملا عبر كل منصات الموسيقى، فيما تطرح يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، أغنية مصورة جديدة، الذي لاقت أغنياته رواجا كبيرا عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية.

كما تصدرت تريند موقع X بفيديو كليب «يا ليالي» الذي طرحته أمس، وتخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقالت المطربة لطيفة، إنها لم تتوقع كل هذا المردود على أغاني الألبوم، كما أبدت سعادتها بردود الفعل من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت: «الحمدلله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الأن، وأشكر كل من أرسل لي تهنئة بأي وسيلة»، خاصة بعد تلقيها التهنئة والإشادات من زملائها من النجوم، وعلى رأسهم سميرة سعيد، ونوال الزغبي، وآخرون.