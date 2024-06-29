«النقل» تعلن إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات حفر الأنفاق في مصر

عقدت وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات الألمانية، في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وهي شركات «هيرنكنشت- سيمنز – يورجيت»، مشيدة بالتعاون المتميز مع الجانب الألماني في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مجال النقل، معربة عن تقديرها للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

صناعة ماكينات حفر الأنفاق

وأكدت الوزارة، أن شركة «هيرنكنشت» الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، وردت ماكينات عملاقة أسهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات بمصر، مشيرة إلى أنها سبق أن وردت ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ مشروع إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس، جنوب مدينة بورسعيد، وشمال مدينة الإسماعيلية، وشمال مدينة السويس، كما وردت الشركة 4 ماكينات جديدة يجري استخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرينكنشت الألمانية، في إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر في مصر، بهدف تحقيق الدعم الفني للماكينات، التي جرى توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصري، وزيادة العمر الافتراضي لهذه الماكينات، من خلال صيانتها وإعادة تأهيلها، وكذلك خطة تدريب 200 مهندس وفني مصري، على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر، على أن يجري تنفيذ هذا التدريب بهدف تخصيص 40 متدربا للعمل بالسوق المصري، و160 متدربا للعمل داخل دولة ألمانيا أو خارجها.

تخصيص قطعة أرض لشركة هيرينكنشت الألمانية

ونسقت وزارة النقل، مع الجهات المعنية، لتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آلاف م2 لشركة هيرينكنشت الألمانية، كمرحلة أولى لإنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل ماكينات الحفر، على أن يجري زيادة هذه المساحة لاحقا، لتصل إلى 8 آلاف م2، لاستكمال إنشاء مركز للتدريب مجهز بالأجهزة والمعدات التدريبية كافة، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لتنفيذ مركز الصيانة والتدريب.

من جانبه، أعرب دكتور مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر الاستثمار «مصر والاتحاد الأوروبي»، مشيدا بحجم التطور والنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال الطرق والكباري، أو في وسائل النقل الحديثة.

ولفت «هيرنكنشت» إلى الحرص الشديد على التعاون مع الشركات المصرية المحلية، وعلى اهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر، والاهتمام بالتدريب الفني والتقني للمهندسين والفنيين المصريين، خاصة أنهم يتميزون بالمهارة، وأنه فخور بما التزم به أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريب المهندسين المصريين.

وشدد وزير النقل، على أهمية تدريب المهندسين والفنيين المصريين، الذين يجتازون اللغة الألمانية.

إرسال مجموعة من المهندسين الأكفاء

وأكدت وزارة النقل، أنه سيجري إرسال مجموعة من المهندسين الأكفاء، كما يمكن توفير أماكن للتدريب والتأهيل والصيانة الفنية على الماكينات الألمانية في مصر، لحين بناء المركز المشار إليه، خاصة مع وجود شركات مصرية وطنية متخصصة في هذا المجال، أصبحت تقدم في المناقصات كافة الخاصة بهذا المجال، في عدد كبير من الدول، مشيرة إلى أن هؤلاء المهندسيين المصريين سيشاركون في مشروعات لشركة هيرنكنشت خارج مصر.