«الوطن» ترصد ماكينات حفر أنفاق الخط الرابع للمترو.. عمق 30 مترا تحت الأرض

على عمق 30 متراً تحت الأرض، تعمل 4 ماكينات حفر لشق الأرض تنفيذاً للخط الرابع للمترو، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر، الصديق للبيئة، وفق خطط مُحددة ومُتقنة للغاية مُجهزة مسبقاً، تضمن سلامة جميع المباني المحيطة أثناء عملية الحفر.

«الوطن» أجرت جولة ميدانية داخل أنفاق المترو لمتابعة أعمال الحفر من خلال ماكينات ضخمة، قدّم المهندس أحمد عبدالعزيز، المسؤول عن المشروع بالهيئة القومية للأنفاق، والمهندس عمرو إيهاب، أحد المشرفين عليها بالهيئة القومية للأنفاق، شرحاً تفصيليا عن طبيعة عملها، والذي أكد أن قطر الماكينة الواحدة يبلغ 6 أمتار و73 سنتيمترا، وهو قطر الرأس القاطع.

تفاصيل مهمة عن عملية الحفر

تتضمَّن الماكينة حلقات خرسانية سمكها 30 سنتيمترا، تتكون من 6 قطع خرسانية وعبارة عن 5 أجزاء وقفل، وفق ما شرحه «إيهاب»، وتبدأ الماكينة أعمال الحفر على مرحلتين، وهي الحفر والتركيب، إذ يتم تدعيم الرأس القاطع بسائل لغلق مسام التربة حتى لا تتحرك أو خروج أي مياه.

عملية الحفر، حسبما شرحه المهندس عمرو إيهاب، تتم من خلال ماسورتين 14 بوصة، تُدعم أحدامها بناتج الحفر والأخرى بسائل، ويتم نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية حال عدم صلاحيته بعد الفحص.

ماكينات الحفر لم تعمل جميعها في وقت واحد، إذ يوجد فاصل زمني بين عمل الماكينة والأخرى يصل إلى 45 يومياً، حتى يتم تصليب الحلقات الخرسانية بشكل جيد لتجنب حدوث أي خلل في التربة يؤثر على عمل الماكينة.

وفق المهندس عمرو إيهاب، يصل معدل الحفر اليومي للماكينة 12 مترا، أي بواقع 8 حلقات خرسانية، ويستمر عملها لمدة 7 أيام متواصلة، وهي عبارة عن مجموعة من الأسطوانات وعليها عدد من الألواح لدفع الماكينة للأمام وحفر التربة.

تعمل ماكينات الحفر بمولدات كهربائية وديزيل، ولتجنب انحرافها عن مسار العمل، خاصة وأنها تحفر في المسارات بين المحطات، يتم متابعتها من خلال أجهزة المساحة سواء الموجودة في النفق أو الموجودة في منسوب الشارع للمحطة.

بُعد الماكينة عن المباني المحيطة

ووفق المهندس أحمد عبدالعزيز، تعمل ماكينات الحفر في نفق يبعد 35 متراً من كل اتجاه عن المباني المحيطة، موضحاً أنه يتم عمل متابعة مستمرة لحالة المباني المحيطة وفي حالة حدوث أي خلل يتم التدخل مباشرة بالحل الفوري: «حتى الآن الحفر يسير بصورة منتظمة دون أي مشاكل في المباني».

وفي حالة وجود أي أجسام صلبة في التربة، وضّح «عبدالعزيز»، أن الماكينة مُجهزة للحفر في أي تربة ويمكنها تكسير أي أجسام صلبة سواء حجارة أو خرسانات أمامها، مؤكداً أنه يتم عمل صيانة دورية لها وتزويدها بالمعدات حال حدوث أي تلف في جزء.