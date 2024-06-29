«النقل» تعلن توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر

أعلنت وزارة النقل، عن توقيع عدد من التوقيعات ومذكرات التفاهم المهمة، مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصديق للبيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار «مصر والاتحاد الأوروبي»، المقرر له غدا الأحد.

وأوضحت الوزارة، أنه سيجري توقيع مذكرة تفاهم بين «النقل» وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية، بشأن تمويل المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل، واتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية، بشأن إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر.

توقيع اتفاقية شروط وأحكام

ونوهت وزارة النقل، إلى أنه سيجري توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة ميرمك «MERMEC» الإيطالية، بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات بخطوط «الفردان - بئر العبد/ بالوظة – ميناء شرق بورسعيد»، بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه سيجري توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة أرسينال الإيطالية، بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر، بحضور السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، ورئيس هيئة السكك الحديدية، ورؤساء الشركات الإيطالية، وقيادات وزارة النقل، وذلك غدا الأحد، في مركز المنارة للمؤتمرات، بجوار مسجد المشير الدور الثاني (قاعة السينما).