«كانت طالبة تظبطها بالفوتوشوب».. طبيب يحقق حلم طفلة بعلاج حَوَل عينيها مجانا

«محتاجة تظبيط فوتوشوب لعينيها» مجرد كلمات دوَّنها أحد المستخدمين على السوشيال ميديا، ليتفاعل طبيب ويتبرع لعلاجها مجانًا، الأمر الذي لاقى تفاعلًا ورواجًا كبيرا بين مستخدمي فيسبوك، ليسطِّر طبيب العيون محمد رزق، موقفًا إنسانيًا عظيمًا، ليجبر بخاطر أسرة الطفلة بعد دقائق من كتابة المنشور.

طبيب يتبرع لعلاج الحالات مجانًا

لم تكن تلك الحالة الوحيدة، التي قرر «رزق» علاجها، إلا أنه يمد يد العون لكل من يحتاج مساعدته، لا يرد باب كل من طلبه، بات اسمه معروفًا، فكان آخر الحالات التي عالجها قبل شهر من الآن: «تواصلت مع الحالة وساعدتها، كانت تعاني من الحول، وتم علاجها في وقت قليل، ليتم في الأخير إدخال البهجة على قلبها، أغلب ناس كانت بتجيلي من محافظات، والحاجة اللي بجنيه لو حد مش مقتدر كنت بخليه بنص جنيه، واللي مش معاه مش بسبب ليه أي إحراج نهائي وبتكفل في علاجه مجانًا»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

تابع «رزق» أنه بدأ ذلك العمل مبكرًا، وفي حالة تواصل أي حالة بعيدًا عن تخصصه، فإنه يعمل على إيصاله بالتخصص المطلوب، للعمل على مساعدته في أسرع، وذلك عبر فهم التشخيص في المقام الأول: «الأول بفهم الحالة محتاجه إيه، أنا متخصص رمد، وده فيه أكتر من تخصصها، منها المياه البيضا والزرقا ومشاكل الشبكية، اللي بتوصل صعوبتها أن الشخص ممكن يشيل عينه من الألم».

جبر الخواطر

لا يأمل طبيب العيون ابن محافظة القاهرة، سوى في جبر الخواطر، وذلك عبر تقديم المساعدة عبر تخفيض التكلفة أو التخلي عن أجره، فيتذكر أحد المواقف حينما قدمت فتاة برفقة والدها من الإسكندرية، والذي لديه مشكلة في العدسة، وكانت تكلفتها مرتفعة، إلا أنه تم الوصول في النهاية إلى تكلفة بسيطة تناسب إمكانيات المريض فلم يدفع سوى 400 جنيه في الأخير: «كان في حالة عينه فيها مشكلة وضمور واضح، والحمد لله تم التدخل إلا أنه تم التحسن في النهاية، وكان فيه شخص محتاج يسافر السعودية وكان عنده مشكلة في عينه وعملت ليه العملية وبقى كويس».