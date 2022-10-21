طبيب عيون يقدم نصائح لارتداء العدسات اللاصقة: «متناميش بيها»

انتشر استخدام العدسات اللاصقة بكثرة فى الآونة الأخيرة كوسيلة بديلة للتغلب على ضعف البصر، والعدسات اللاصقة لها أنواع منها الطبي والتجميلي، وسوء استخدام العدسات اللاصقة أو عدم اتباع الإرشادات الطبية التى أقرها طبيب العيون بخصوص التعامل معها، قد يصيب العين بالضرر.

ومؤخرا انتشرت الحوادث بشأن أشخاص أصيبوا بالضرر بسبب العادات الخاطئة للتعامل مع العدسات اللاصقة والتى تصل شدتها أحيانا إلى فقدان البصر، وعن هذه الظاهرة يتحدث الدكتور «مؤمن الشيخ»، استشاري طب وجراحة العيون لـ«الوطن»، قائلا: «يجب على الشخص قبل استخدام العدسة اللاصقة سواء كانت التجميلية أو الطبية، التوجه للطبيب، لأن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه العدسات، أو يعانون من الجفاف الشديد دون علمهم».

وأكد «الشيخ» على ضرورة شراء العدسات اللاصقة من أماكن موثوقة ومتخصصة، حيث أن الشخص العادي لا يستطيع التفرقة بين العدسات الاصلية و المزيفة .

تعليمات قبل ارتداء العدسات اللاصقة

و أوضح الدكتور «الشيخ» ان بعض الأشخاص يستخفون بتعليمات ارتداء العدسات اللاصقة، والتي قد تكون سبب رئيسي في إلحاق الضرر بقرنية العين، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تدميرها والحاجة لزرع قرنية أخرى، وأهم تلك التعليمات هي:

1- غسل اليدين جيدا قبل الإمساك بالعدسة.

2- شراء المحلول المخصص لها من الصيدلية، واستخدامه لتنظيف العدسة مع كل استخدام، وعدم استخدام الماء بديلا عنه، لأن ذلك ينتقل البكتريا والفطريات الموجودة في الماء إلى العدسة، وخاصة أن سطح العدسة بيئة خصبة لتراكم الفطريات والبكتريا فوقها، مما ينتج عنه عدوي بكتريا أو فطرية شديد بالقرنية .

3- عدم ارتدائها أثناء النوم: «متناميش بيها».

4- خلعها أثناء الاستحمام ونزول حمام السباحة.

5- عدم ارتدائها اكثر من 6 ساعات.

6- استخدام قطرات مرطبة للعين قبل أو بعد ارتداء العدسة.

وأكد دكتور «الشيخ» على ضرورة خلع العدسة اللاصقة فورا عند الشعور بأي التهاب الآم أو احمرار، والتوجه للطبيب لمعرفة بسبب ذلك التهاب، ومعالجة قبل تدهور الحالة: «الاستهتار بتلك الأعراض، والتعامل معها بأنها شيء عارض يؤدي بنسبة كبيرة إلى التهاب قرنية العين، وإصابتها بعتمة أو تشوه، مضيفا أن من أكثر العادات الخاطئة التي تزيد من فرصة الإصابة بالعدوى هي مشاركة العدسات اللاصقة مع اكثر من شخص».