«الصحة» تكشف عن 5 أعراض تستدعي الذهاب بالأطفال إلى طبيب عيون.. اعرفها

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشور توعوي لأولياء الأمور، أوضحت فيه مجموعة من الأعراض في حال ظهورها على الأطفال، يجب على الأهالي التوجه بهم لطبيب عيون، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

هذه الحركات تؤكد: عينيك في خطر

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض التي تضمنت «لا يريد بشكل جيد، ظهور الحول.. حركة العين غير مظبوطة»، ملاحظة نقطة بيضاء بالعين، ويشاهد التلفزيون عن قرب، تضيق العينين أثناء مشاهدة التليفزيون.

الصحة تكشف تفاصيل الرمد الربيعي للأطفال

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة والسكان، إن الرمد الربيعي، مرض لدى الأطفال، وهو نوع من أنواع الحساسية المزمنة، لافتة إلى أنه يصيب الطفل عند سن السنتين، وينتهي عند سن البلوغ.

وعن توقيت انتشاره، قالت الوزارة، تبدأ الشكوى مع بداية فصل الربيع ودخول فصل الصيف، موضحة أن سبب الإصابة به، نتيجة وجود الأتربة في الجو أو حبوب اللقاح.

وحددت الصحة والسكان أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال، وتضمنت وحرقان، ودموع، وحكة العينين، وإحمرار، وإفرازات من العين وتكون الإفرازات

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية، لافتة إلى استمرار رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا ، وقالت الوزارة هناك انخفاض في أعداد اصابات فيروس كورونا واستقرار كبير في معدلات الشفاء، كما عادت الحياة الطبيعية للمستسفيات وأصبحت تستقبل كافة الحالات المرضية المختلفة .