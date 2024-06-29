«المصريين الأحرار»: ثورة 30 يونيو إرث عظيم للشعب.. ويجب الحفاظ على إنجازاتها

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

وقال الحزب فى بيان، إن ثورة 30 يونيو بمثابة فجرٌ جديد لمصر وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، إذ خرج فيها الشعب المصري العظيم ليُسقط حكم الجماعة والفاشية وليُعيد مصر إلى مسارها الصحيح وقدرها التاريخي ومكانتها الرائدة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن الثورة الشعبية مثّلت انتصارًا للإرادة المصرية، وصرخة مدوية هزت التنظيمات ودمرت مخططات تحاك ضد مصر والمنطقة بأسرها.

وأكد أن مصر المحفوظة بيد الله وكان جندها السند المرتكز من أهلها وأبنائها ومؤسساتها الوطنية، وفي القلب منه رجل أصيل يحب بلاده ويقدر معنى الوطن وقيمته وحجم المسؤولية هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الحزب أنه بفضل الشعب والقيادة استعادة مصر الأمن والاستقرار، ونجحت في تحقيق مشروعات قومية عدة مما يعزز مكانة مصر على الصعيد الدولي.

وأعرب حزب المصريين الأحرار عن بالغ فخره واعتزازه بأنه شريكٌ أساسي في ثورة 30 يونيو منذ إرهاصات الحراك الأول وكان جبهة صلدة في وجه الجماعة سواءً في برلمان الإخوان أو بين صفوف المواطنين المعارضين لحكم الفاشية.

استمرار دعم الرئيس السيسي

وأكد حزب المصريين الأحرار، في هذه الذكرى المجيدة، على استمرار دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مواصلة العمل الجاد لبناء مصر قوية مُزدهرة، واستكمال مسار الجمهورية الجديدة.

واختتم الحزب أن ثورة 30 يونيو هي إرثٌ عظيمٌ للشعب المصري، ويجب علينا جميعًا أن نُحافظ على إنجازات هذه الثورة، وأن نُواصل العمل بجدٍ وإخلاصٍ لبناء مصر.