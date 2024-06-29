«حماة الوطن»: 30 يونيو ثورة تصحيح المسار وإعلاء قيمة الوطن

توجه الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو تمثل إرادة شعب

وقال «شلبي»، في بيان أصدره اليوم، إن ثورة 30 يونيو تمثل إرادة شعب، استجابت لها جميع مؤسسات الدولة، للحفاظ على أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الانقسام المجتمعي، ووضع حد للفوضى.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إلى أن 30 يونيو جسدت ثورة تصحيح المسار، وإعلاء قيمة الوطن، والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة بمسيرة بناء وتنمية تحقق الرخاء للأجيال المقبلة.

وشدد الدكتور أحمد بهاء شلبي، على أن الشعب المصري واعٍ وقادر على مواجهة المحن والأزمات التي يتعرض لها الوطن على مر العصور، طالما وجد القيادة السياسية التي لديها رغبة صادقة وعزيمة قوية على قيادة الوطن نحو الرخاء والازدهار.

أهمية الوقوف بجانب مؤسسات الدولة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أهمية الوقوف بجانب مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية كافة، وكذلك القيادة السياسية التي تمثل المحرك الأساسي والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود.