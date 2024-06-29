افتتاح عيادة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

أعلن مستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح عيادة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، وذلك استكمالاً للجهد المبذول بالمستشفى، لتوفير جميع الخدمات الطبية، وتوفيراً على المرضى معاناة ومشقة السفر.

افتتاح عيادة جراحة الأوعية الدموية

وقال بيان صادر عن المستشفى، إنّه استكمالاً للجهد المبذول بمستشفى قلين التخصصي لتوفير جميع الخدمات الطبية وتوفيراً على المرضى معاناة ومشقة السفر، تم افتتاح عيادة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى بالتعاقد مع الدكتور محمد علاء بشته، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة الواحدة ظهراً.

معلومات عن مستشفى قلين التخصصي

يذكر أنّ مستشفى قلين التخصصي تم إحلاله وتجديده في عام 2016، بتكلفة 140 مليوناً و912 ألف جنيه، للارتقاء بالمنظومة الصحية، ولتحسين الرعاية والخدمات المُقدمة للمرضى، وهو يتكون من مبنيين، الأول يضم الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة ومخازن الأدوية ومحطة الغازات والمشرحة، والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ووحدة العناية المركزة للأطفال، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة، وغرف العمليات، بينما يضم المبنى الثاني الدور الأرضي عبارة عن قسم الطوارئ والمطبخ المغسلة.