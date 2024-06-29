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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تفرق المتظاهرين أمام منزل «نتنياهو» بالقوة (فيديو)

كتب:

محمود هاني
11:46 م | السبت 29 يونيو 2024
مظاهرة مناهضة لحكومة الاحتلال

مظاهرة مناهضة لحكومة الاحتلال

فرقت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحرب أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة بالقوة، واعتدت على بعضهم، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين المناهضين للحكومة

وطالب المتظاهرون بعقد صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، رافعين شعار «لن نتخلى عنهم»، وهو ما قابلته شرطة الاحتلال بالعنف، واعتقلت العديد من المتظاهرين.

ويعتبر المتظاهرون جزءًا من مظاهرة أكبر تضم آلاف الأشخاص ضد الحكومة، وللمطالبة بصفقة إطلاق سراح المحتجزين وإجراء انتخابات وزارية مبكرة.

ويتم تنظيم الاحتجاج الرئيسي بشكل مشترك من قبل مجموعة حماية تدعى «منزلنا المشترك»، وهي مجموعة الاحتجاج الرئيسية المناهضة للحكومة في القدس المحتلة، والفرع المحلي لمنتدى المحتجزين والعائلات المفقودة.

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