خبير عسكري: لا يوجد علاقة بين الصراع في غزة وما يحدث بجنوب لبنان

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، إنه لا يرى «بناء على التجربة»، أي علاقة بين الصراع في غزة، وما يجري في الجنوب اللبناني، موضحا: «في غزة هناك شعب يقاتل للحصول على دولة، وفي لبنان هناك حزب مسلح ينتمي لطهران يسعى لتهميش وتحليل الدولة لصالح حزب سياسي مرتبط بالخارج».

محاولة إيرانية للبقاء في المشهد

وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل ما يجرى في الجنوب اللبناني ليس سوى محاولة إيرانية للبقاء في المشهد المتعلق بأمن إسرائيل، وإيجاد صلة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وشدد الخبير العسكري، على أن «إيران تريد الحفاظ على مواقعها في الجنوب اللبناني فقط، لكن تريد دائما القبض على القرار السياسي كما هو حاصل منذ سنوات، وحزب الله ليس حزبا مستقل القرار إنما يرتبط بطهران، واليوم دمر أكثر من 20 قرية في الجنوب اللبناني».

خالد حمادة: حزب الله لا يستعمل قدراته العسكرية

وأشار العميد خالد حمادة، إلى أن «الحزب لا يستعمل قدراته العسكرية، ويقول دائما إنه لا يسعى لجر لبنان لصراع أكبر، إذن الصواريخ الموجودة لديه، والتي شاهدنا جزءا منها في الهجوم الإيراني على إسرائيل، مستبقاه للاستخدام لهدف آخر إذا ما أرادت إيران توسيع الحرب».