مجلس الرئاسي اليمني: مليشيا الحوثي أغرقت الدولة في أسوأ أزمة إنسانية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إنّ الحرب اليمينة التي أشعلتها المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني في اليمن، قبل 10 سنوات ستبقى من أكثر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها.

وأضاف «العليمي»، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات لم تنته بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل أدى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة.

ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الجهود الإقليمية والدولية للتسوية والوصول إلى حل شامل للقضية اليمينة والاعتماد على المرجعيات وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وأضاف «العليمي»، أن الحالة اليمينة تُوضح مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، مواصلا: «يكفي أن نتعلم من الحالة اليمينة كيف يمكن للمليشيات أن تُلحق الضرر البالغ بالمنطقة والعالم بأسره، عندما يُترك بلد عربي واحد، عرضه للتدخلات المعادية للأمة وهويتها».

وتابع: «ليس أمامنا خيار من مجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطينة بالمنطقة العربية، وردع التدخلات الإيرانية عبر مليشياتها العميلة، كما يتطلب الوضع مضافعة التنسيق لمكافحة الإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والانقاسامات الداخلية للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش»