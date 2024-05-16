رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مجلس الرئاسي اليمني: مليشيا الحوثي أغرقت الدولة في أسوأ أزمة إنسانية

كتب:

منة شبانة
05:03 م | الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إنّ الحرب اليمينة التي أشعلتها المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني في اليمن، قبل 10 سنوات ستبقى من أكثر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها.

وأضاف «العليمي»، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات لم تنته بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل أدى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة.

ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الجهود الإقليمية والدولية للتسوية والوصول إلى حل شامل للقضية اليمينة والاعتماد على المرجعيات وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وأضاف «العليمي»، أن الحالة اليمينة تُوضح مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، مواصلا: «يكفي أن نتعلم من الحالة اليمينة كيف يمكن للمليشيات أن تُلحق الضرر البالغ بالمنطقة والعالم بأسره، عندما يُترك بلد عربي واحد، عرضه للتدخلات المعادية للأمة وهويتها».

وتابع: «ليس أمامنا خيار من مجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطينة بالمنطقة العربية، وردع التدخلات الإيرانية عبر مليشياتها العميلة، كما يتطلب الوضع مضافعة التنسيق لمكافحة الإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والانقاسامات الداخلية للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش»

اقرأ المزيد:

أبو الغيط: اليمن وليبيا وسوريا تعاني من أزمات أنهكت الدول والشعوب

القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 3 مسيرات من اليمن دون إصابات

تحذير من إعصار ضخم يهدد اليمن خلال أيام.. هل يصل إلى مصر؟

الجيش الأمريكي: دمرنا 3 مسيرات للحوثيين في اليمن
بقلم منة شبانة