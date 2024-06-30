وزير خارجية اليمن: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وصنعاء

قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن مصر تدعم القضية الفلسطينية إقليميًا، وعلى صعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية.

دعم مصر لجهود الدول العربية

وأضاف «الزنداني»، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تدعم الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن الاتفاق على خارطة الطريق في اليمن.

العدوان على قطاع غزة

واختتم: «القضية الفلسطينية تمثل أولوية بالنسبة لمصر واليمن، اللذان يتوافقان بشكل كامل في موقفهما الداعم لفلسطين، والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية».