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عضو «التحرير الفلسطينية»: أحداث غزة مقدمة لحرب عالمية ثالثة

كتب:

محمد عزالدين
10:57 م | السبت 29 يونيو 2024
برنامج عن قرب

برنامج عن قرب

قال الدكتور عمر الغول، عضو منظمة التحرير، إنه من خلال التجارب في الحربين العالميتين الأولى والثانية عادة ما يحدث مخاض على المستوى العالمي ينتشر في الأقاليم المختلفة، والتي تكون مقدمة طبيعية لتتويجها بالحرب العالمية التي حدثت في 1914 و1939، وكل ما يحدث حاليا هي مقدمات لحرب عالمية ثالثة.

تعدد الحروب في الأقاليم المختلفة

وأضاف «الغول» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المخاضات تحدث على صعيد تعدد وتشتت الحروب في الأقاليم المختلفة، إذ أن هناك 56 صراعا حول العالم، ومنطقة الشرق الأوسط جزء مهم من هذه الصراعات الحامية، والتي يجرى التنافس عليها بين الأقطاب الدولية لإبقائها ضمن هذا القطب أو ذات القطب.

العالم يشهد انزياحا جيوسياسيا على المستويات المختلفة

ولفت إلى أن العالم يشهد انزياحا جيوسياسيا على المستويات المختلفة، والانزياح من حالة العالم ذات القطب الواحد إلى منظومة متعددة الأقطاب، وهو ما يشهد احتدام وتجاذب واستقطاب فيما بين الأقطاب المتنازعة وينعكس ذلك على الصراعات المختلفة في الأقاليم التي تشكل الكرة الأرضية.

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بقلم محمد عزالدين