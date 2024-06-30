عاجل.. مقاتلات إسرائيلية تخرق حاجز الصوت فوق بيروت

كشف وسائل إعلام لبنانية أن المقاتلات الإسرائيلية خرقت حاجز الصوت فوق بيروت وأجواء جنوب وشرق لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل؛ لتزداد وتيرة التصعيد بين «حزب الله» اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تحركات أمريكية خوفا من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

وفي ظل تزايد عمليات التصعيد، بادرت الولايات المتحدة بحزمة من التحركات التي جاءت مدفوعة باحتمالات شن «تل أبيب» لهجوم بري على جنوب لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد عملية رفح التي يتوقع جيش الاحتلال أنها ستنتهى خلال أسبوعين.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها حركت سفناً عسكرية أمريكية إلى شرق المتوسط، بينما أكدت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي، تناقش الإفراج عن شحنة أسلحة لإسرائيل، تحسبا لاحتمالات اتساع رقعة الحرب، في حين منعت الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى لبنان، بحسب ما جاء في شبكة «سي إن بى سي» الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» شرعت أيضا فى نقل أصول عسكرية إلى شرق البحر المتوسط، وسط مخاوف من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، كما صرحت مصادر أمريكية للشبكة الإخبارية، أن واشنطن بدأت تحريك قواتها بالقرب من إسرائيل ولبنان وسط مخاوف من تصاعد الهجمات عبر الحدود، بما فى ذلك القوات القادرة على تنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الأمريكيين.