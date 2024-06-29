أخبار لبنان: «حزب الله» يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وميقاتي يزور الجنوب

تثير أخبار لبنان الأخيرة مخاوف واسعة من تحول الأزمة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إلى حرب مفتوحة، لا سيما بعد أن زاد القصف المتبادل من الطرفين ورهن حزب الله توقف عملياته العسكرية بوقف العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

أخبار لبنان.. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

وفي آخر أخبار لبنان أعلن حزب الله عن تدميره دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وآليتين من نوع نمر في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا.

كما أعلن حزب الله اللبناني، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام، مشيرًا إلى تحقيق إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: «إن هذا الاستهداف يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته».

فيما أفادت «القاهرة الإخبارية»، في تقرير عن أخبار لبنان، أن جيش الاحتلال استهدف مدنيا كان يستقل دراجة نارية بين بلدتي ميس وحولا في قضاء مرجعيون في النبطية جنوب لبنان.

أخبار لبنان.. ميقاتي يزور الجنوب

فيما تصدرت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي ، للجنوب عناوين أخبار لبنان اليوم.

وأكد ميقاتي أن التهديدات التي تشهدها لبنان هي نوع من الحرب النفسية، وقال: «السؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الإسرائيلي».