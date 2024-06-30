الحكومة توقع اتفاقيات عن الصوامع والنقل مع الجانب الأوربي

وقّعت مصر عددا من الاتفاقيات مع الجانب الأوربي، حيث جرى توقيع اتفاقية تخص الصوامع ودعم التخزين الأخضر لمصر، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل والجانب الأوروبي في مجال النقل، ووقع عليها وزير النقل، وشملت 5 مذكرات تفاهم حول دعم الاقتصاد الاخضر في قطاع النقل والسكك الحديد وتشغيل وصيانه نظم النقل الذكي.