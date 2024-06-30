«الإسكان»: تكثيف أعمال رفع الكفاءة والتطوير للطرق في مدن القاهرة الجديدة

تواصل أجهزة مدن القاهرة الجديدة و15 مايو والعبور والشيخ زايد، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وصيانة الأحياء، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك وفق ما صرح به عاصم الجزار وزير الإسكان.

تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة وصيانة الطرق والأرصفة، وتطوير مداخل المدن الرئيسية، وزراعة الأشجار والنباتات التجميلية، وتحسين الإنارة العامة، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، ومعالجة أي مخالفات.

تكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق

وتُنفذ أجهزة المدن أعمالًا مكثفة لرفع كفاءة وصيانة الطرق، بما في ذلك إعادة الرصف وتركيب الإنترلوك وتطوير مداخل المدن، وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين البنية التحتية في المدن الجديدة، بما في ذلك الطرق والإنارة والصرف الصحي، وتسعى الدولة المصرية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية مناسبة.