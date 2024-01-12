رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات

كتب:

أيمن حمزة
09:17 ص | الجمعة 12 يناير 2024
جهاز مدينه الشيخ زايد يشن حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات وإزالة التعديات

جهاز مدينه الشيخ زايد يشن حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات وإزالة التعديات

أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه لن يجري السماح لأي مظاهر وسلوكيات عشوائية بتشويه المدينة، وستجري المواجهة بحزم، وفقا للقوانين واللوائح.

وقاد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الأول «سنتر الطاهرة – المحلات أسفل العمارات - سيتي سنتر - سنتر القدس»، يومي أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، ورافقه المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث التعمير، ومسؤولي جهاز المدينة.

«الإسكان»: لن نسمح بأي مظاهر وسلوكيات عشوائية

وشدد رئيس الجهاز، على أن هذه الحملات مستمرة، في سبيل القضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة، ولن يجري السماح لأي مظاهر وسلوكيات عشوائية بتشويه المدينة، وستتم المواجهة بحزم، وفقا للقوانين واللوائح، وحفاظا على ما تحقق من أعمال تطوير بالمدنية، التي تمثل مجتمعا سكنيا حضاريا.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات كافة، على حرم الطريق، ومصادرة عدد من المعدات «ثلاجات – كراسٍ - إسطوانات بوتاجاز - وإزالة التند وجميع الإشغالات أمام المحلات»، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون أي تجاوزات من قبل المشاركين بالحملة.

وجرى أيضا إزالة جميع التعديات والإشغالات بالمجاورات السكنية بالحي الثالث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا أن تلك الحملة سوف يتبعها عدد من الحملات المكثفة بشكل شبه يومي، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، وسكون هناك حزم في تطبيق القانون على الجميع.

اقرأ المزيد:

إزالة أبنية دون ترخيص ورفع الإشغالات في حملات مكبرة بأسوان

إزالة الإشغالات بمحيط الكنائس في الإسكندرية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

محافظ الجيزة: إزالة الإشغالات من محيط المدارس ولجان لمتابعة انتظام الدراسة

8 إجراءات من محافظة القاهرة لاستقبال العام الدراسي.. أبرزها إزالة الإشغالات

إزالة التعديات ورفع الإشغالات في حملات مكبرة بشوارع غرب المنصورة

إزالة بناء مخالف ورفع الإشغالات في «العامرية أول» بالإسكندرية

«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا حول إزالة الإشغالات في 4 محافظات

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بالشوارع

إزالة 6 حالات تعد ورفع الإشغالات في حي فيصل بالسويس

«صباح الخير يا مصر» يستعرض تطوير كورنيش طنطا: إزالة القمامة والتعامل مع الإشغالات

إيسترن للتطوير العقاري تكرم شركاء النجاح احتفالا بإنجازات مشروع "جينوفا" الشيخ زايد

القبض على متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مزرعة في الشيخ زايد

مركز الشيخ زايد يشارك بـ«اللغة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة»

رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع «جنة» ويوجه بإزالة ملاحظات التشطيبات

مدير «صحة الشيخ زايد»: اللجان الانتخابية مجهزة بالمعدات الطبية كافة

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمركز شباب الشيخ زايد
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.