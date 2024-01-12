رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات

أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه لن يجري السماح لأي مظاهر وسلوكيات عشوائية بتشويه المدينة، وستجري المواجهة بحزم، وفقا للقوانين واللوائح.

وقاد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الأول «سنتر الطاهرة – المحلات أسفل العمارات - سيتي سنتر - سنتر القدس»، يومي أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، ورافقه المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث التعمير، ومسؤولي جهاز المدينة.

«الإسكان»: لن نسمح بأي مظاهر وسلوكيات عشوائية

وشدد رئيس الجهاز، على أن هذه الحملات مستمرة، في سبيل القضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة، ولن يجري السماح لأي مظاهر وسلوكيات عشوائية بتشويه المدينة، وستتم المواجهة بحزم، وفقا للقوانين واللوائح، وحفاظا على ما تحقق من أعمال تطوير بالمدنية، التي تمثل مجتمعا سكنيا حضاريا.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات كافة، على حرم الطريق، ومصادرة عدد من المعدات «ثلاجات – كراسٍ - إسطوانات بوتاجاز - وإزالة التند وجميع الإشغالات أمام المحلات»، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون أي تجاوزات من قبل المشاركين بالحملة.

وجرى أيضا إزالة جميع التعديات والإشغالات بالمجاورات السكنية بالحي الثالث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا أن تلك الحملة سوف يتبعها عدد من الحملات المكثفة بشكل شبه يومي، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، وسكون هناك حزم في تطبيق القانون على الجميع.