«الصحة» تستقبل «برنامج الملاريا العالمي» تمهيدا لإعلان مصر خالية من المرض

استقبل وزير الصحة والسكان، وفدا من منظمة الصحة العالمية «برنامج الملاريا العالمي» تمهيدا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا.

يأتي ذلك بعد مخاطبة وزارة الصحة والسكان، لمدير عام منظمة الصحة العالمية بجنيف، في فبراير 2023، بملف يتضمن جهود الوزارة في مواجهة المرض وإجراءات الحصول على الإشهاد بخلو مصر من الملاريا، لاتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من خلو مصر من المرض.

خلو مصر من الملاريا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ فريق المنظمة نفذ زيارة ميدانية في الفترة من 22 إلى 29 يونيو الجاري، للتحقق من عدم حدوث سريان لمرض الملاريا داخل مصر، وأنّ جميع الحالات المكتشفة كانت وافدة من دول يتوطن بها المرض، ووجود نظام ترصد قوي قادر على الاكتشاف المبكر للحالات، من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

وأشار «عبدالغفار» إلى تشكيل فريق عمل من القطاع الوقائي بوزارة الصحة لمرافقة الفريق، حيث جرى زيارة عدّة مستشفيات ووحدات صحية بمحافظات «القاهرة، والفيوم، وأسوان»، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة لمنع إعادة توطن مرض الملاريا بالبلاد، من خلال مراجعة ملفات الحالات والمعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة، وبروتوكولات العلاج المطبقة.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ بعثة المنظمة أجرت زيارة لعدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية للوقوف على قدرات الأطقم الطبية في الاكتشاف والإحالة لأي حالة ملاريا وافدة، فضلا عن زيارة معامل وحدات الملاريا، لمراجعة قدرة العاملين على التشخيص السليم والترصد المستمر للحالات، وزيارة وحدات مكافحة نواقل الأمراض بالمحافظات، ومقابلة مجموعة من الرائدات الريفيات للتعرف على النظام المجتمعي، وطرق توصيل الرسائل الصحية المختلفة للمواطنين.

تطبيق إجراءات المكافحة

ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ برنامج البعثة في مصر تضمن زيارت ميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة البعوض الناقل للمرض، والمناطق التي تشكل خطورة في تزايد أعداد البعوض، ومراجعة إجراءات الإصحاح البيئي، وأدلة العمل القياسية الخاصة بترصد المرض، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مكتشفة، والتأكد من تنفيذ إجراءات التقصي الوبائي والحشري اللازم لجميع المخالطين، لافتا إلى أنّ البعثة أجرت زيارة مكاتب المسافرين الخاصة بتنفيذ إجراءات الوقاية من مرض الملاريا للمسافرين إلى الدول التي يتوطن فيها المرض.

ونوه «عبدالغفار» بإشادة البعثة بجودة المنظومة الصحية المصرية، والتي تتيح حصول المريض على الخدمات الصحية، إضافة إلى وجود نظام ترصد قوي واستجابة عالية لسرعة اكتشاف والتعامل مع أي حالة ملاريا وافدة، ومكافحة نواقل الأمراض (البعوض الناقل للمرض)، ومنع إعادة توطين المرض عن طريق وجود خرائط محددة ومحدثة، كما أشادت بدور مكاتب تقديم خدمات الوقاية من مرض الملاريا للمسافرين إلى الدول التي يتوطن بها المرض.

تابع «عبدالغفار» أنّ الوزير وجّه الشكر للبعثة على جهودها في دعم حصول مصر على الإشهاد الدولي لخلوها من مرض الملاريا، موجها في هذا الصدد بسرعة دراسة توصيات البعثة، وعرض تقرير بالخطوات الجادة التي اتخذت لتنفيذ التوصيات.