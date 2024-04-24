تحذير عاجل في بريطانيا من انتشار الملاريا: سجلت أعلى إصابة منذ 20 عاما

حذر عدد من الهيئات الصحية البريطانية من أن حالات الإصابة بالملاريا بين المصطافين في المملكة المتحدة، بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا، بحسب ما كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، التي أشارت إلى أن زيادة السفر إلى البلدان الاستوائية أدت إلى انتشار المرض مما جعل البريطانيين عرضة للإصابة بالعدوى.

أعداد الإصابة بالملاريا في بريطانيا

كما كشفت أرقام جديدة صادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن 2004 مسافرًا أصيبوا بحشرة البعوض العام الماضي، مقارنة بـ 1369 في عام 2022؛ لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الواردة إلى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية من الخارج 2000 حالة منذ عام 2001.

وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، من جامعة كوليدج لندن، لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «المحرك الرئيسي لحالات الملاريا في المملكة المتحدة هو عدد البريطانيين الذين يسافرون إلى الخارج، كان هناك انخفاض كبير خلال جائحة كوفيد حيث كان الناس يسافرون بشكل أقل، وقد عدنا الآن إلى مستويات السفر قبل الوباء، أو حتى أعلى»

وتقتل الملاريا مئات الآلاف من الأشخاص على مستوى العالم كل عام، حيث تم تسجيل 619 ألف حالة وفاة في عام 2021 داخل بريطانيا، بحسب الصحيفة البريطانية، التي أوضحت أن هذا المرض الطفيلي، الموجود في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، ليس معديا بين الناس ويمكن الوقاية منه.

نصائح هامة

كما حذر الطبيب فيليب فيل، البريطانيين الذين يسافرون إلى الخارج من أن يكونوا على دراية بالمخاطر وتجنب الحشرات باستخدام المواد الطاردة، وتغطية الجلد، والنوم تحت ناموسية معالجة، مضيفا: «حتى لو كنت قد زرت بلدًا ما أو عشت فيه من قبل، فلن تتمتع بنفس الحماية ضد العدوى التي يتمتع بها السكان المحليون وستظل معرضًا للخطر».

وحث الدكتور ديبتي باتيل، من شبكة ومركز صحة السفر الوطنية، البريطانيين على التأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة والمواد الطاردة والأدوية، متابعا: «إذا كنت تخطط للسفر إلى الخارج هذا العام، فيرجى تخصيص بعض الوقت لإعطاء الأولوية لصحتك والتخطيط للمستقبل».

ويوصي موقع Travel Health Pro، المسافرين بضرورة استشارة الطبيب العام أو الممرضة أو الصيدلي أو عيادة السفر قبل أربعة إلى ستة أسابيع من رحلتهم للحصول على المشورة بشأن التطعيمات.

وتشمل العلامات التحذيرية المبكرة للمرض الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان، وبدون علاج، يمكن أن تؤدي هذه إلى فشل الأعضاء، والذي يمكن أن يكون مميتًا، بحسب ما أكدته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.