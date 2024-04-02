مرض الملاريا أسبابه وعلاجه ذكر في يحيى وكنوز 3.. مات به الجنود

خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3، تحدث «يحيى» إلى الملكة كليوبترا ليحذرها بأن الأسطول المصري وجيش أنطونيوس في خطر كبير، وذلك بسبب مواجهة أسطول أكتافيوس ومحاصرته لهم، خاصةً بعد خسارة الجنود بسبب مرض الملاريا، وهو ما يترك الباب مفتوحا لروما لتدخل مصر وأنها يجب أن تتوجه لإنقاذهم، وخلق تساؤلات حول ماهية المرض.

أعراض الإصابة بمرض الملاريا

الملاريا مرض جلدي ينتقل عبر لدغة البعوض، وغير معدِ بين البشر، وهو ما عبَّرت عنه الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أن الملاريا فيروس يأتي من نقص المناعة بسبب لدغات الحشرات، وأعراضه كالتالي:

ظهور أعراض الصداع الشديد.

شعور بألم في الرأس.

الشعور بدوخة بدون سبب.

التعب المزمن والإرهاق.

الشعور بالغثيان.

ارتفاع حرارة الجسم.

العرق.

الشعور بألم في الصدر.

آلام البطن الشديدة.

الإصابة بالسُّعال.

الغثيان والقيء.

الألم العضلي.

سرعة التنفس.

سرعة ضربات القلب.

أسباب الإصابة بمرض الملاريا

وأوضحت أنه يمكن الإصابة بسبب البعوض أو عن طريق مشاركة الإبر المستخدمة في الحقن، ويمكن أن تصبح الملاريا قاتلة عند عدم علاجها علاج موضعي أو بالدواء، لأنها قد تُسبب نوبات مرضية وغيبوبة، وقد تؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين بسبب فقر الدم وهو ما أصاب الجنود وأدى بهم إلى الوفاة.

الأشخاص الأكثر تعرضا

من ضمن الأشخاص الذين تزيد مخاطر إصابتهم:

الأطفال.

الرضع.

البالغون الشباب الأكبر سنًّا.

النساء الحوامل.

علاج مرض الملاريا

أوصت منظمة الصحة العالمية بالتطعيم بلقاح الملاريا إذا ظهرت فورًا الأعراض، وأكدت «سند» أنه يجب زيارة الطبيب عند ظهور أعراض المرض، وتناول أدوية تحتوى على مادة الأرتيميسينين والأدوية المستخدمة للوقاية من مرض الملاريا.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3

يعرض مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3، يوميًا خلال أيام شهر رمضان على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة «Watch it».