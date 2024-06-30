النائب أحمد عبدالجواد في ذكرى 30 يونيو: عملت على بناء الإنسان المصري

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن ثورة 30 يونيو كان لها انعكاسا كبيرا بشأن التحول لمفهوم بناء الإنسان في القطاعات كافة، خاصة مع تدشين الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار بناء الإنسان المصري، وتهتم بتحسين مستوى معيشته وثقافته ووعيه وتغرس فيه الهوية الوطنية، والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات الصحية له بعدما شهد قطاع الصحة تطورا ملحوظا من خلال بناء المستشفيات وتحديث البنية التحتية الصحية، وإطلاق حملات طبية تهدف إلى مكافحة الأمراض المزمنة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ذكرى 30 يونيو.. بناء الإنسان المصري

وأضاف، في بيان صادر اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أن الدولة المصرية عملت بعد ثورة 30 يونيو على بناء الإنسان المصري من خلال دعم الفنون والثقافة بشكل كبير، وإقامة المهرجانات الثقافية والفنية، وتشجيع الرياضة بمختلف أنواعها، وهو ما ساهم في بناء شخصية متكاملة للمواطن المصري، تجمع بين الثقافة واللياقة البدنية، لافتا إلى أن المرأة المصرية كان لها نصيبا كبيرا من الاهتمام، حيث كانت أولى الخطوات التنفيذية إعلان الرئيس السيسي 2017 عام المرأة المصرية، وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بجانب التمكين السياسي.

تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية اتخذت التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان، ما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، والمستهدف في 2030 الوصول لـ35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار، وهو ما يكشف حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، على استمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية، والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.

ثورة 30 يونيو تعبر عن إرادة الشعب

وأوضح أن ثورة 30 يونيو عبّرت عن إرادة شعبية عارمة لاستعادة الدولة المصرية وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الثورة في مجال بناء الإنسان وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية والوعي الوطنية وتنمية الهوية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقي ومستدام وبفضل هذه الجهود، وهو ما انعكس على ما تشهده مصر اليوم من استقرار وقوة، والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.