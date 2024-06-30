«القومي للترجمة» يعلن خصم 30% على إصداراته بمناسبة ذكرى «30 يونيو»

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بذكرى ثورة 30 يونيو بخصومات 30% على جميع إصداراته في الفترة من الاثنين 1 يوليو وحتى الخميس 4 يوليو المقبل.

إصدارات المركز القومي للترجمة

ويقدم المركز القومي للترجمة عشرات الإصدارات الجديدة بمنفذ البيع، منها: «ثلاثون مليون كلمة: بناء مخ الطفل» ترجمة أسماء راغب نوار، و«الذاكرة الاجتماعية: رؤية جديدة للماضي» من ترجمة هدى زكريا ، «حول العدالة على كوكبنا» من ترجمة كرم عباس، و«الفلسفة الطبية: مفاهيم في الطب» من ترجمة محمود خيال.

و«الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج» من ترجمة عامر محمد عامر، محمد نصر الجبالي ووائل فهيم، و«الغرب اللاتيني كما رآه العرب المسلمون» من ترجمة اّمال علي مظهر و«صعود الفراعنة وسقوطهم» من ترجمة أحمد زكي محمد.

كما تضم قائمة الإصدارات الحديثة «عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» من ترجمة محمد العجمي، و«الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية» من ترجمة حسين محمود ونجلاء والي، و«مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر» من ترجمة سارة عناني.

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