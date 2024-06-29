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«مستقبل وطن» ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في المحافظات

كتب:

محمد أباظة
04:01 م | السبت 29 يونيو 2024
مستقبل وطن

مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالات في كل محافظات الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، إذ تضمنت الاحتفالات، تقديم الهدايا للمواطنين والأطفال، بالإضافة إلى السلع الغذائية للأهالي.

وجاءت احتفالات حزب مستقبل وطن في مختلف المحافظات، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من الاحتفالات في المحافظات، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.