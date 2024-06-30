مايان السيد تفاجئ جمهور «ذات والرداء الأحمر»: المسرح له ذكرى جميلة معي

فاجأت مايان السيد جمهور مسرح القاهرة للعرائس في العتبة بحضور عرض مسرحية «ذات.. والرداء الأحمر»، الذي تلعب البطولة الصوتية له، وفور دخولها إلى المسرح صفق الأطفال لتحيتها.

وتقدم مايان دور الطفلة ذات بطلة المسرحية، وهي طفلة في المرحلة الإعدادية تحلم بأن تصبح نجمة مشهورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة مثل التيك توك، لكنها لا تنتبه إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ولا تتبع نصائح والدتها، ما يوقعها في العديد من المشكلات مع الأشرار، المسرحية من تأليف واشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

وبعد انتهاء العرض المسرحي، وجّهت المخرجة نادية الشويخ الشكر لمايان على حضورها ومشاركتها في المسرحية رغم انشغالها، وأكدت أنّها لم تدخر جهدا في التمثيل والغناء ليظهر الدور بهذا الأداء الرائع والمميز.

وأضافت أنّها حضرت وهي طفلة لمسرح العرائس وله ذكرى جميلة معها، لكنها هذه المرة استمتعت بما قدمته وبمشاركتها في عرض سيعيش لسنوات طويلة ويصبح علامة تُضاف إلى تاريخ المسرح كالليلة الكبيرة.

والتقطت مايان السيد صورا تذكارية مع الأطفال ومع فريق العمل، كما حرصت على التقاط الصور مع الممثلة ريم طارق التي تؤدي دور ذات البشرية في بعض المشاهد والاستعراضات، والتي أشادت بها النجمة وأكدت أنّها تذكرها بالعظيمة شريهان بأدائها التمثيلي والاستعراضي المميز وجاذبيتها الكبيرة.

المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والنجوم هالة فاخر، سامي مغاوري، عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، ريم طارق، داليا طارق، ألحان الموسيقار هاني شنودة.