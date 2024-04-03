«القومي لثقافة الطفل» يصدر سلسلة «حكايات الانتصار» لأول مرة

يصدر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف 4 كتب جديدة، ضمن سلسلة «حكايات الانتصار» والتي تصدر لأول مرة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وهي:

4 كتب في سلسلة «حكايات الانتصار»

- «حصون بارليف» قصة من تأليف محمد حلمي حامد، ورسوم ناصر حامد.

- «باسل» قصة من تأليف الكاتب عبدالسلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبدالرحمن نور الدين.

- «من يحارب بيد واحدة؟!» قصة من تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم مها إبراهيم.

- «أحفاد النصر» مجموعة قصصية من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

ويأتي الاهتمام بنشر هذه القصص من قبيل اهتمام المركز القومي لثقافة الطفل بصفة خاصة بتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.