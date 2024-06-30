«التضامن»: دعم 240 ألف أسرة متضررة من الأزمات والكوارث بمليار جنيه

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، موضحة تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة أثناء جائحة كورونا «كوفيد-19» لتصل إلى حوالي 20 مليون فرد، بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري بتمويل من وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني.

دعم ومساعدة 240 ألف أسرة

وأكدت «القباج»، دعم ومساعدة 240 ألف أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف إلى 100-200 ألف جنيه.

وبحسب وزيرة التضامن، بلغت موازنة الإغاثة الدولية لدعم 14 دولة عربية وإفريقية تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية 650 مليون جنيه.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن إجمالي الشاحنات العابرة لقطاع غزة بعد الهجوم عليها وصل إلى 21 ألف شاحنة، بإجمالي أوزان 312 طنا، وبلغت قيمة دعم الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة 3 مليارات جنيه تقريباً.

توعية السيدات الحوامل

وبالنسبة لبرنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، أشارت الوزيرة إلى توعية السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال اقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن ورعاية الأم، بإجمالي عدد 650 ألف أسرة سنوياً، وتمويل 70 ألف سيدة منهن بتكلفة 110 مليون جنيه.