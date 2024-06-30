«الصناعة»: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان في 2023

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى سعي مصر لتعزيز أرقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الأوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الأوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والكهرباء.

925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان

وأشار إلى سعي الجانب الأوروبي للتوسع في قائمة السلع التي تشملها الآلية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2026، موضحاً أن ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية ما يؤكد أهمية النظر في مد فترة التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الأوروبي.

الصادرات المصرية إلى اليونان تبلغ نحو 419 مليون يورو

وأضاف الوزير، أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 925 مليون يورو خلال عام 2023، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان نحو 419 مليون يورو عام 2023، كما تحتل اليونان المرتبة رقم 11 من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى 2023، حيث تستثمر في مصر 215 شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.

ومن جانبه أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو يعد نموذجا لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة، حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.

وأشار إلى أنه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال آلية تعديل حدود الكربون وإمكانية تنسيق الجهود مع دول أخرى، مثل إسبانيا وإيطاليا، معرباً عن شكره لوزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.