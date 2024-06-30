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برلماني: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني

كتب:

حسام أبو غزالة
11:54 ص | الأحد 30 يونيو 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، وما نتج عنه من توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات.

زيادة الاستثمارات في مصر

وأشار «المصري»، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح «المصري»، أن الاتحاد الأوروبي أعلن العمل على زيادة الاستثمارات في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو وهي خطوة في منتهى الأهمية في الوقت الراهن.

كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

ولفت عضو مجلس النواب، إلى كلمة الرئيس السيسي والتي أكد خلالها على الالتزام بتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، الطاقة، البنية التحتية، النقل المُستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتوقع النائب أن يكون لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي صدى كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دفع نمو الاقتصاد المصري.

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بقلم حسام أبو غزالة