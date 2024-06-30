«حماة الوطن»: ثورة 30 يونيو جاءت لإنقاذ البلاد من محاولات اختطافها

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، داعيا جموع الشعب المصري للوقوف خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأها.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وأكد «العطيفي» أن ثورة 30 يونيو جاءت لإنقاذ البلاد من محاولات اختطافها والسيطرة على مفاصل مؤسساتها من أجل أخونتها، من قبل جماعة لإرهابية لا تؤمن بحدود الوطن، وهو ما تجلى في تهديدات سابقة من قبلهم حيال أمن سيناء.

توفير حياة كريمة

وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي جعلت من البناء والتنمية استراتيجية بربوع الجمهورية كافة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتنمية مستدامة وتمكين اقتصادي، موضحا أن 30 يونيو هي الجمعية العمومية الأكبر في تاريخ الدولة المصرية التي شارك فيها فئات المجتمع من مختلف الطبقات والأعمار، لاستعادة البلاد من محاولات اختطاف.

قواعد الجمهورية الجديدة

وقال إن 30 يونيو جاءت كأساس لبنيان قواعد الجمهورية الجديدة، والانطلاق نحو تنمية شاملة وازدهار في القطاعات كافة، حيث استطاع المصريون بوعيهم وقف امتداد الدولة الدينية المتطرفة في مصر، وإجهاض مخطط الفتنة الطائفية، وأعادوا للوطن وحدته التاريخية ولحمته.

وأكد أن الثورة صارت بمثابة ملحمة التصدي لأعداء الداخل والخارج، يدرسها التاريخ، وموعظة لكل من تسول له نفسه استعداء هذا الوطن الكبير، الذي يزخر بالعطاء وأصحاب الفكر والبناء؛ فالجهود ستظل قائمة للنهوض بمقدراته والحفاظ على مكتسباته.

وأضاف أن هذه الثورة المجيدة رسمت بمشاركة الأمة المصرية الطريق إلى النهضة من خلال تضافر الجهود والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الوطنية وتقديم الدعم بكافة صوره لتصبح الجمهورية الجديدة قادرة على تحقيق أحلام وتطلعات الشعب الأصيل وقادرة على توفير مقومات المستقبل للأجيال المتعاقبة.

وحدة وترابط الشعب المصري

وأشار إلى أنه مهما كانت الصعاب والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، إلا أن الرهان الدائم على وحدتنا وعملنا معا من أجل استكمال مسيرة البناء صفاً واحداً مترابطين ومتماسكين خلف قيادتنا ودولتنا.

وجدد أمين تنظيم حزب حماة الوطن العهد للوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها في استكمال مسيرة التنمية والبناء بربوع الجمهورية كافة، مؤكدا أن حزب حماة الوطن كان ولا زال وسيظل الداعم الأكبر للرئيس السيسي لاستكمال جمهوريتنا الجديدة.